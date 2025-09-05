Nizza, ufficiale il rinnovo del tecnico Haise

Con un comunicato sui propri canali ufficiali, il Nizza ha annunciato il rinnovo di Franck Haise fino al 2029. Il tecnico, arrivato lo scorso anno per sostituire Farioli, nella stagione 2024/25 ha condotto la squadra al 4° posto in Ligue 1.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)