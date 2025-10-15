Juve, idea Gustavo Sá per il centrocampo

© Getty Images
La Juventus si guarda intorno per migliorare la rosa a disposizione di Tudor: una delle ultime idee di mercato della dirigenza sembra essere Gustavo Sá, centrocampista classe 2004 del Famalicao, al centro delle attenzioni poiché in grado di coprire due ruoli, sia trequartista che play, una qualità che potrebbe essere un fattore importante in un centrocampo come quello juventino, apparso spento e poco dinamico in alcune uscite.
La cifra richiesta per il giocatore si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, un investimento alla portata della dirigenza bianconera, che punterebbe, però, su un prestito con diritto di riscatto. La scelta numero uno rimane comunque Milinkovic-Savic, il cui stipendio (20 milioni annui) getta ombre sulla fattibilità della trattativa.