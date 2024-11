Juve, Hancko in difesa se arrivano le cessioni

Se Zirkzee è il vero sogno di Motta per far vedere davvero il suo gioco a Torino (difficile però parta in prestito), Giuntoli ha la necessità di badare al sodo. E così si è attivato su più fronti per aggiudicarsi a gennaio un difensore, la vera priorità alla Continassa dopo i tanti infortuni. La formula di un eventuale affare è tutta da capire: Antonio Silva del Benfica è la pista numero uno in caso di mancate cessioni. Ma se dovessero realmente aprire le porte d'uscita per Fagioli e Douglas Luiz, ecco che la Juve piomberebbe definitivamente su David Hancko.