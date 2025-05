Juve, Giuntoli verso l'addio

Il rapporto tra la Juventus e Cristiano Giuntoli rischia di chiudersi dopo appena due stagioni. I vertici del club bianconero, infatti, stanno riflettendo sulla posizione del direttore tecnico arrivato nell'estate del 2023 dal Napoli, dove era riuscito a costruire una squadra che vinse lo scudetto. Sotto la Mole, invece, non è stato in grado di ripetersi, tra il terzo posto dell'anno scorso (più la vittoria della Coppa Italia) e il quarto strappato all'ultima giornata di questa stagione, oltre alle delusioni in campo europeo. Intanto, già in mattinata aveva fatto discutere l'assenza proprio di Giuntoli alle commemorazioni per i 40 anni dalla strage dell'Heysel, mentre erano presenti tutti i vertici del club, dall'ad di Exor John Elkann fino al presidente Gianluca Ferrero, all'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, e al dirigente Giorgio Chiellini.