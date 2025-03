Dopo il tonfo di Firenze, Thiago Motta non parla e ai microfoni si presenta Cristiano Giuntoli per commentare la gara della Juve e parlare del momento difficile che stanno attraversando i bianconeri. "In questi momenti dobbiamo stare uniti - ha spiegato il Managing Director Football bianconero -. Siamo dispiaciuti per le due ultime gare sotto livello, ma siamo convinti di uscirne tutti insieme sempre con Thiago Motta".