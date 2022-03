Juve, è il Dybala-day: rinnovo sì o rinnovo no? Summit a Torino con l'agente della Joya

JUVENTUS

Attesa alla Continassa per il previsto incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'argentino

Nedved è arrivato di prima mattina. All'incontro, previsto e concordato, presenti anche Cherubini e Arrivabene. Tutto il management della Juve, insomma. Vice-presidente, responsabile dell'area mercato, amministratore delegato. Non è da escludere che possa esserci anche il presidente, probabile però che Andrea Agnelli entri in scena più avanti, semmai. Alla Continassa sono poi arrivati Jorge Antun (superate per il momento le schermaglie della scorsa settimana con la società) e Carlos Novel, l'agente e l'uomo delle sponsorizzazioni di Paulo Dybala. Non sarà questo il giorno decisivo, ma di certo un momento importante, utile per capire se ci sono margini per proseguire assieme, e quindi rinnovare, oppure no. Getty Images

La questione è pressoché definita dalla parte societaria: se Dybala vuole firmare il prolungamento la base contrattuale è già definita, ingaggio alla Vlahovic, bonus legati alle presenze (e non solo ai risultati sportivi) e durata quadriennale, meglio 3+1. Contratto decisamente buono ma con cifre inferiori a quelle pattuite l'anno passato. Per Dybala, ora, si tratta di prendere o lasciare. O, meglio, di capire tra le righe se per la Juve è ancora "centrale" oppure no. Di certo lo è per gran parte dei tifosi bianconeri: questo potrebbe avere un peso, non è affatto detto che possa essere però determinante.