JUVE NEXT GEN: VIA MONTERO, TORNA BRAMBILLA

In Juventus Next Gen è pronto il ribaltone in panchina. Paolo Montero è stato esonerato, il tecnico paga il disastroso rendimento di questo inizio di stagione: i bianconeri sono ultimi in classifica nel girone C di serie C, all'ultimo posto in classifica con appena 7 punti in 14 giornate e reduce da sei partite di fila senza riuscire a segnare. Al posto dell'uruguaiano, che concluse la stagione scorsa in prima squadra dopo il divorzio da Massimiliano Allegri, è stato scelto Massimo Brambilla, ormai prossimo al ritorno nella Juve Next Gen dopo l'avventura tra il 2022 e il 2024.