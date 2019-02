Juve, arriva l’assist di Isco. Ma il Real rilancia e chiede Dybala

07/02/2019

Dybala al Real Madrid con Isco alla Juventus. E’ questo il sogno di Florentino Perez che sarebbe disposto anche a sacrificare il talentuosissimo spagnolo pur di arrivare al fantasista bianconero. Ne sono convinti i media spagnoli, in particolare Don Balon che parla anche di una offerta in arrivo per la dirigenza dei piemontesi. Sul tavolo ci sarebbero 60 milioni di euro più cartellino di Isco, da sempre un pallino di Massimiliano Allegri. Una proposta importante che potrebbe anche arrivare a far vacillare la Juve che da sempre ritiene Dybala incedibile.



A spingere per il buon esito della trattativa ci sarebbero i due calciatori che sono insoddisfatti: Isco ha praticamente rotto con Solari mentre la Joya non sta gradendo l’utilizzo da trequartista che lo allontana e non poco dalla porta con conseguente mancanza di gol. E i malumori dell’ex Palermo sono palesi: lo dimostra l’atteggiamento nel corso dell’ultima partita casalinga contro il Parma che gli è costato anche il richiamo da parte della società bianconera.