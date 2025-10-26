Logo SportMediaset

Mercato

Juve al lavoro per blindare Yildiz: accordo a un passo

26 Ott 2025 - 09:28

Kenan Yildiz ogni giorno di più è la stella polare della Juventus. Il gioiellino classe 2005 sta confermando il potenziale da fuoriclasse che già nella passata stagione aveva fatto vedere. Quest'anno però la stella del turco brilla con maggiore continuità, attirando inevitabilmente la corte delle big d'Europa come il Real Madrid e il Chelsea. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport però, la Juventus non ha nessuna intenzione di farsi soffiare Yildiz, nemmeno a fronte di offerte milionarie come quella da 70 milioni che i Blues avrebbero recapitato a Torino. Per queste ragioni Comolli ha accelerato i discorsi sul rinnovo di contratto del turco, tanto che l'accordo sarebbe a un passo: rinnovo fino al 2030 con relativo adeguamento dello stipendio che, sempre secondo la rosea, salirebbe fino a quota 5,5 milioni all'anno, portando Kenan tra i più pagato della rosa bianconera. 

