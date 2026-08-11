Julián Alvarez-Atletico Madrid, c'è aria di tempesta: strappo con il club, Barcellona in agguato

Julián Alvarez è vicino allo strappo definitivo con l'Atletico Madrid. L'argentino ha comunicato per l'ennesima volta la volontà di voler andare via, e tornato al centro sportivo di Majadahonda per la ripresa degli allenamenti si aspettava di trovare Diego Simeone per parlarne e trovare una soluzione attraverso il dialogo. Simeone, però, non si è presentato: ha preso un volo per Ibiza, lasciando l'attaccante furioso e sempre più frustrato. Frustrato perché anche l'altra persona che può risolvere la questione, Miguel Angel Gil Marín cioè l'ad dei Colchoneros, fa finta di niente ignorando le sue richieste e le offerte che giungono. La rabbia del giocatore per la situazione è tale che sembra essere arrivato al punto da comunicare ai madrileni di "non contare su di lui" in vista della stagione. A sperare nello strappo è ovviamente il Barcellona, che è la destinazione preferita dell'argentino. A riportare la notizia sono tutti i maggiori media sportivi spagnoli, tra cui Marca, As ed El Mundo.