"Zidane crede in me. I media mi fanno sempre ridere". Luka Jovic, ai microfoni del portale russo Novosti, smentisce un addio al Real Madrid. "Il pensiero di Zidane non è cambiato - ha proseguito l'attaccante serbo, accostato al Milan - Sto imparando da lui giorno dopo giorno, sono molto contento".