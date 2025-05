Inzaghi e l'Arabia: "Le richieste ci sono, ma è folle pensare ad altro"

Simone Inzaghi ha commentato le voci sul suo futuro lontano dall'Inter: "La società mi conosce bene. Ogni anno ci sono richieste per me, dall'Italia, dall'estero e dall'Arabia. In questo momento sarebbe folle pensare a quello. Il giorno dopo la finale ci siederemo e parleremo come abbiamo sempre fatto in questi anni, con un unico obiettivo che è il bene dell'Inter. Se ci saranno i presupposti andremo avanti in armonia come abbiamo sempre fatto in questi anni. Ma non voglio parlarne oggi, è una cosa che non esiste."