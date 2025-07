Intrigo Konaté: il Real lo vuole ma il Liverpool lavora al rinnovo

Il Mondiale per Club e i quattro schiaffi incassati dal Psg hanno lasciato il segno nel Real Madrid. I Blancos dopo l'esperienza statunitense hanno capito di aver bisogno di equilibrio. Dietro alle stelle dell'attacco infatti sono pochi i calciatori con indole "difensiva" o di recupero palla. Per questo il Real sta cercando un centrocampista di equilibrio e un difensore centrale. Per quest'ultima posizione, il nome preferito a Valdebebas è quello di Ibrahima Konaté del Liverpool. Il centrale francese ha un contratto in scadenza nel 2026: un dettaglio su cui il Madrid vuole fare leva per convincere i Reds a lasciare andare il loro pilastro difensivo prima di perderlo a zero. Dall'Inghilterra però sono sicuri che il Liverpool stia facendo di tutto per blindare il classe '99 offrendogli un ricco rinnovo di contratto. La palla ora passa a Konaté che dovrà decidere se legarsi ulteriormente al club di Anfield o se raggiungere l'ex compagno Trent Alexander Arnold al Bernabeu.