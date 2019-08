Spalletti, niente Al Ahly per 'colpa'... dell'Inter  

Luciano Spalletti è stato vicino alla panchina dell'Al Ahly. E' lo stesso club egiziano a renderlo noto. Nel comunicato che ufficializza l'ingaggio di Rene Weiler, la società guidata da El-Khateeb spiega infatti che era stata trovata l'intesa con l'allenatore toscano ma la trattativa è naufragata quando il tecnico ha chiesto tempo per liberarsi dall'Inter (esonerato a maggio, è legato contrattualmente al Biscione fino al 2021) senza indicare una data precisa per la risoluzione del rapporto con la Beneamata.

Così l'Al Ahly ha interrotto i discorsi con il 60enne perché aveva fretta visto che fra meno di due settimane è in programma l'andata del primo turno della Champions League africana sul campo del Cano Sport. Inoltre, evidenzia la nota pubblicata sul sito ufficiale, "la stagione calcistica è iniziata nella maggior parte dei paesi del Mondo e la maggior parte degli allenatori è impegnata". Da qui dunque la decisione di virare su Weiler.

Spalletti per il momento è ancora 'libero' anche se a libro paga dell'Inter e per un'eventuale nuova avventura dovrà risolvere il contratto con i nerazzurri. Magari questa operazione, indispensabile, la prossima volta non ostacolerà l'accordo definitivo con un'altra squadra.