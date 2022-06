Mercato Inter: per la difesa c'è Milenkovic, Vidal tra MLS e Turchia

MERCATO INTER LIVE

SANCHEZ DICE NO ANCHE AL VILLARREAL

Alexis Sanchez non rientra più nei piani dell'Inter ma continua a rifiutare le nuove destinazioni. Secondo ADN Radio, il cileno avrebbe ricevuto un'offerta dalla Spagna dal Villarreal, semifinalista di Champions League, rispedita però al mittente.

DALLA TURCHIA: ANCHE IL GALATASARAY SU VIDAL

Anche il Galatasaray entra nella corsa per Arturo Vidal. Lo riporta dalla Turchia ADN Radio, che spiega come il club turco avrebbe presentato all'entourage del cileno un'offerta da tre milioni l'anno di stipendio per trasferirsi a Istanbul. Sul centrocampista dell'Inter anche l'Inter Miami, il Boca Juniors e il Flamengo.

ESPOSITO, DOMANI VISITE E FIRMA CON L'ANDERLECHT

Il giovane attaccante classe 2002 di proprietà dei nerazzurri è sempre più vicino al trasferimento all'Anderlecht e secondo quanto riporta Sky lunedì volerà in Belgio per sostenere le visite mediche e poi firmare con il suo nuovo club. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a 1 milione per l'Inter.

MILENKOVIC+BREMER

Un colpo prenotato e pronto a essere chiuso quando verrà completata la cessione (dolorosa) di Milan Skriniar. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'Inter, che ha incontrato più volte l'agente del centrale della Fiorentina, Fali Ramadani, avrebbe già bloccato Nikola Milenkovic per la prossima stagione. Il difensore serbo è un nome che prescinde dal possibile arrivo di Gleison Bremer, visto che il club nerazzurro vuole prendere due centrali se parte Skriniar avendo già salutato anche Andrea Ranocchia (Monza)

VIDAL VERSO LA MLS

Un'altra pretendente per Arturo Vidal. Secondo quanto riferisce AS, la carriera del cileno continuerà lontano dall'Europa e la sua nuova avventura potrebbe essere americana visto che l'Inter Miami avrebbe tentato un approccio con il giocatore. La prima proposta sarebbe di 4 milioni di dollari a stagione, ma è una cifra distante dalle presunte richieste del cileno, che vorrebbe un contratto in linea con quello sottoscritto in Florida da Higuain (5,5 milioni).

PINAMONTI HA SCELTO L'ATALANTA MA MANCA L'ACCORDO

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Andrea Pinamonti. Nonostante la corte del Monza e Torino, l'attaccante avrebbe scelto l'Atalanta. Per completare l'operazione però resta ancora tutta da raggiungere l'intesa tra l'Inter e la Dea. I nerazzurri di Milano chiedono infatti ben 20-22 milioni per il cartellino del giocatore e ci sarebbe da limare anche l'ingaggio.

SKRINIAR HA DETTO SI' AL PSG, E SPUNTA LA TELEFONATA CON HAKIMI

Lo slovacco ha impiegato molto per metabolizzare l'ipotesi di un trasferimento lontano da Milano, ma secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a fare il grande passo sotto la Tour Eiffel. La proposta del PSG raggiunge i 7,7 milioni annui, il doppio di quello che guadagna all'Inter. Skriniar nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni sulla vita parigina a un suo ex compagno transitato oltralpe, ovvero Achraf Hakimi. Probabile che l'intesa tra i club venga raggiunta proprio attorno alla cifra che sbloccò il passaggio del marocchino in Ligue 1, ovvero 68 milioni, come riporta l'Equipe. La prossima settimana si attende un nuovo rilancio dei francesi.

IL NODO ESUBERI TRA DYBALA E L'INTER

Paulo Dybala resta ancora molto vicino a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione, ma è evidente come nelle ultime ore sia stata registrata una frenata importante da parte dell'Inter. Il nodo non è tanto quello dell'ingaggio dell'argentino, per il quale Marotta e l'entourage della Joya sono al lavoro da tempo, quanto piuttosto la necessità di far uscire qualche giocatore "pesante" dall'attuale rosa. In questo senso la situazione è tutt'altro che semplice: in avanti due tra Dzeko, Correa e Sanchez dovranno lasciare la Pinetina, ma mentre per i primi due non sono arrivate fin qui offerte significative, il cileno, indispettito dal comportamento del club, sta rifiutando qualunque destinazione gli venga proposta. E proprio l'addio di Sanchez, insieme a quello di Vidal, che ancora non ha trovato l'accordo con il Flamengo, servirebbe per far spazio nel monte ingaggi a Dybala.