Mercato Inter: il Psg arriva a 60 milioni per Skriniar, oggi il rinnovo di Inzaghi

MERCATO INTER LIVE

TEMPO REALE

PINAMONTI-MONZA, L'INTER VUOLE 20 MILIONI

Andrea Pinamonti nel mirino del Monza che ha formulato un'offerta da 12 milioni di euro più tre di bonus. Una base di partenza su cui iniziare a trattare perché l'Inter non è intenzionata a scendere sotto i 20 milioni di euro.

PSG, L'OFFERTA PER SKRINIAR SALE A 60 MILIONI

Il Paris Saint-Germain non molla la presa per Milan Skriniar. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club parigino ha alzato l'offerta da 50 a 60 milioni di euro, ancora lontani dagli 80 richiesti dall'Inter ma più vicini a un accordo che sembra sempre più possibile. Il difensore ha già ricevuto un'offerta da 7,7 milioni netti a stagione.

INZAGHI RINNOVA FINO AL 2024

Ieri il vertice di mercato tra Inzaghi, dirigenza e Steven Zhang è servito anche a limare gli ultimi dettagli sul rinnovo di contratto dell'allenatore: oggi è atteso l'annuncio ufficiale. Inzaghi prolungerà per un'ulteriore stagione, nuova scadenza 2024, con un ingaggio che passa da 3 milioni a 4,5 milioni.

DS CAGLIARI: "RAGGIUNTO ACCORDO PER BELLANOVA"

"L’accordo con l’Inter per Bellanova è di fatto raggiunto, siamo ai dettagli". Lo ha confermato Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, a Inter-News.it: "La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, che può quindi trasformarsi in obbligo".

ALZATA L'OFFERTA PER LUKAKU

Nel vertice tra Zhang e Inzaghi è di fatto arrivato il via libera ad alzare l'offerta al Chelsea per Lukaku: dai 5 milioni più bonus di una manciata di giorni fa, si è arrivati a quota 7 milioni più bonus legati a eventuali successi dei nerazzurri per il prestito oneroso. La richiesta dei Blues è ferma a 10 milioni, ma la comune volontà di arrivare alla fumata bianca potrebbe convincere i londinesi a dire finalmente sì a Marotta e Ausilio. In stand-by, invece, l'affare Dybala, per il quale verrà fatta una riflessione una volta chiusa la trattativa con il Chelsea per Lukaku. Le parti non hanno infatti ancora raggiunto un accordo.

MARSIGLIA IN PRESSING SU SANCHEZ

Il Marsiglia ha avviato l'offensiva per Alexis Sánchez: il tecnico Jorge Sampaoli ha contattato personalmente l'attaccante cileno per convincerlo a trasferirsi in Spagna. Secondo un amico del calciatore, citato da a El Deportivo, " il Marsiglia è una delle opzioni che il giocatore ha sul tavolo, ma ce ne sono altre che lo attraggono di più, come il Barcellona. Dopo il 30 giugno prenderà una decisione sul suo futuro".

RADU ALLA CREMONESE: BRAIDA E DAMIANI IN SEDE

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, e l'agente Oscar Damiani sono giunti nella sede dell'Inter per definire gli ultimi dettagli del prestito di Ionut Radu.

ACCORDO COL CAGLIARI PER BELLANOVA: LE CIFRE

I nerazzurri hanno blindato Raoul Bellanova: è praticamente fatta per l'esterno del Cagliari, che si trasferirà a Milano con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro. Il riscatto dei nerazzurri è stato fissato sui 6-7 milioni, secondo L'Interista. L'azzurrino firmerà un quadriennale da un milione di euro più bonus, con l'opzione di prolungare tutto a un quinto anno. Incassata la partenza di Perisic, Inzaghi scopre un'altra arma sulla fascia sinistra.

IN ATTACCO ESCE DZEKO: DOPO REAL E JUVE, SONDAGGIO DEL VALENCIA

L'arrivo di Lukaku e Lautaro, con la permanenza di Lautaro, comporta necessariamente un'altra uscita in attacco oltre a quella già preventivata di Sanchez. L'indiziato, considerato che Correa al momento non ha ricevuto offerte, è Dzeko per il quale dopo gli interessamenti di Real e Juve si è fatto avanti anche il Valencia di Gattuso.