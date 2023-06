Lukaku: "Amiamo l'Inter, torneremo a combattere per scrivere la storia"

© Getty Images

Lukaku si vede ancora e sempre interista. Vuole restare a Milano, non pensa ad altro. Certo, la palla passa alla società che dovrà trattare il rinnovo del prestito con il Chelsea, ma per parte sua intenzioni, idee e parole sono chiare, tanto da smentire a stretto giro di posta anche gli ultimi rumors arrivati dalla Francia circa presunti ammiccamenti milionari con gli arabi dell'Al-Hilal. L'ultimo messaggio del belga attraverso i suoi social non lascia spazio a equivoci: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Inter per l'amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo. Non doveva succedere... Abbiamo dato tutto. E' una sensazione di merda per tutti noi che amiamo questo bellissimo club... Ma l'Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia". Chiaro il riferimento alla delusione per la finale di Champions persa contro il City, ancor più palese la voglia di ripartire con la maglia nerazzurra per alzare nuovi trofei.