 L'Inter vuole sbloccare il mercato in entrata e accelera per liberarsi di Vidal e Sanchez

STRATEGIE NERAZZURRE

Una volta ceduti i cileni verrà ufficializzato Mkhitaryan e partirà l'assalto finale a Dybala

Tanti rumors, trattative avviate e quasi concluse, ma per sbloccare definitivamente il mercato in entrata l'Inter deve prima risolvere il rapporto con Arturo Vidal e Alexis Sanchez. I due cileni, entrambi in scadenza nel 2023, hanno ingaggi pesantissimi e non rientrano più nei piani di Inzaghi. Per entrambi serve una cospicua buonuscita: il centrocampista è promesso sposo al Flamengo, mentre l'attaccante flirta col Siviglia e ha ricevuto un'offerta dal Galatasaray. Una volta che saranno formalizzato gli addii, verrà ufficializzato Mkhitaryan e partirà l'assalto finale a Dybala.

La cessione dei due sudamericani permetterà a Marotta di tagliare dal monte ingaggi due super-stipendi non giustificati dalle prestazioni in campo e definire le trattative per i due sostituti. Se per Mkhitaryan è tutto fatto e manca solo l'ufficialità, per Dybala ci sono da limare gli ultimi dettagli, cosa che potrebbe-dovrebbe avvenire nell'incontro previsto a breve con il procuratore dell'argentino. Settimana prossima è poi previsto anche l'annuncio del rinnovo Handanovic e con buona probabilità anche di quello di Simone Inzaghi. Intanto tra lunedì e martedì è calendarizzato un nuovo summit tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico per fare un nuovo punto generale sul mercato che, sempre per quanto riguarda le entrate, ha registrato nelle ultime ore passi avanti importanti con il Cagliari per l'esterno destro Raoul Bellanova.

Capitolo Lukaku. L'avvocato dell'attaccante belga parlerà col Chelsea per provare a dare una svolta a una trattativa sulla carta praticamente impossibile. L'unica via, e questa non è una novità, è che i londinesi accettino di cederlo in prestito, eventualità tutt'altro che scontata visto che sul giocatore ci sono anche Bayern Monaco e Barcellona. Se l'operazione dovesse andare in porto, il sacrificato però non sarà Lautaro Martinez, ma uno tra Dzeko e Correa.