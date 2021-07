Joao Mario-Benfica, Sporting Lisbona infuriato con l'Inter

MERCATO INTER

I nerazzurri hanno rifiutato 5 milioni dai biancoverdi ma poi hanno liberato a zero il giocatore, rischio battaglia legale

Il Benfica ha annunciato Joao Mario, che ieri aveva rescisso con l'Inter, ma dal Portogallo avvertono: potrebbe non essere finita qui. L'addio del portoghese dai nerazzurri è stato a dir poco travagliato e ora lo Sporting Lisbona, riporta O Jogo, vuole vederci chiaro. "Perché hanno rifiutato la nostra offerta da 5 milioni di euro per poi lasciarlo partire gratis?" è il ragionamento del club biancoverde, che sarebbe pronto alla battaglia legale. instagram

Ricapitolando: la scorsa stagione Joao Mario aveva giocato in prestito allo Sporting Lisbona, che a fine stagione ha provato a riscattarlo. L'Inter aveva chiesto 7,5 milioni di euro, cifra che avrebbe evitato minusvalenze nel bilancio, ma l'offerta non ha superato i 3 milioni di euro fissi più due milioni di bonus legato ai gol segnati. Di qui l'inserimento del Benfica nella trattativa con cui però, allo stesso modo, non c'è stato accordo sulla cifra da corrispondere ai nerazzurri. Alla fine il centrocampista ha rescisso con l'Inter e ha potuto firmare a costo zero con il Benfica.

In tutto questo va inserita una variabile in più: nel contratto di cessione all'Inter stipulato l'estate 2016, lo Sporting Lisbona aveva fatto inserire una clausola che vietava la vendita futura del giocatore ad altri club portoghesi. Per questo ora i Leoni vogliono vederci chiaro, credono che con la rescissione del contratto si sia voluta aggirare quella clausola e promettono battaglia legale per far valere i propri diritti.

Secondo O Jogo, inoltre, l'agente di Joao Mario, Federico Pastorello, aveva una pendenza di circa 4 milioni di euro con l'Inter. Pendenza che il procuratore avrebbe promesso di annullare per facilitare la rescissione dell'anno residuo di contratto che Joao Mario aveva con i nerazzurri in modo da lasciarlo libero di andare al Benfica.