Inzaghi vuole un centrocampista fisico: scatta l'assalto a Soucek

MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter si muove programma il prossimo mercato: oltre alla punta si pensa a rinforzare il centrocampo

© Getty Images Piero Ausilio sarà in tribuna per Albania-Repubblica Ceca. Il match di qualificazione a Euro 2024 dell'Air Albania Stadium, sarà un'occasione per vedere all'opera Asllani, al momento l'unica alternativa a Calhanoglu nel ruolo di regista, e per seguire la partita di Tomas Soucek, centrocampista del West Ham che piace tanto a Inzaghi.

Soucek, classe 2005, è l'idolo dei tifosi degli Hammers ed è il fulcro del centrocampo della squadra di Moyes dopo il trasferimento di Rice all'Arsenal. E' il classico centrocampista box-to-box, decisivo anche sulle palle inattive. Nella sua prima stagione in Inghilterra, dall'alto dei suoi 192 centimetri, è stato il giocatore di Premier a vincere più duelli aerei, nel 2021-22 il quinto e l'anno scorso il terzo.

Dati che fanno venire l'acquolina in bocca a Inzaghi che ha sempre sognato di avere in rosa, anche all'Inter, un giocatore di metà campo con le caratteristiche alla Milinkovic-Savic, uno a cui buttare la palla in avanti in situazioni disperate, e sulle palle inattive. Il giocatore risulta in scadenza nel 2024, anche se, secondo The Athletic, Soucek avrebbe rinnovato il contratto lo scorso settembre, fino al 2027, con un decisivo aumento dell'ingaggio di poco più di 2 milioni di euro netti. L'Inter, comunque, è pronta a fare una mossa nei confronti dell'entourage del giocatore, per completare un centrocampo che, con l'arrivo del ceco, sarebbe praticamente perfetto.