Inter, Vidal vicino al Flamengo: per lui lo stipendio più alto del Sudamerica

verso il Sudamerica

In Brasile sono sicuri: il centrocampista sta cercando un alloggio nella città carioca per vestire i colori del Flamengo. Sarebbe il giocatore più pagato, anche di Gabigol...

L'amore tra il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal e il Flamengo non si è consumato nel tempo. Già a marzo il giocatore nerazzurro aveva espresso la sua volontà di andarsene alla scadenza del contratto (30 giugno) e aveva strizzato l'occhio ai brasiliani, che lo accoglierebbero a braccia aperte. E ora che il termine si avvicina, la strada per cambiare continente sembra imboccata. Diverse emittenti locali sostengono che il cileno stia cercando casa a Rio de Janeiro in vista dell'arrivo già entro l'estate, nel pieno del campionato. Per lui è pronto un contratto faraonico, visti gli standard sudamericani, il più alto del continente: 4,5 milioni a stagione, più del suo possibile futuro compagno di squadra Gabigol, attualmente il più pagato (circa 3 milioni all'anno).

Il notevole esborso economico del club rubro-negro è sintomo di alte ambizioni per vincere la Copa Libertadores, un trofeo che Vidal vuole a tutti i costi avere nella sua bacheca. Le dolci parole già espresse per i carioca, fanno il paio con le ultime indiscrezioni e due indizi, si sa, fanno quasi una prova. Dal lato interista l'operazione sarebbe ottima: si libererebbe il bilancio nerazzurro di uno stipendio pesante (7,8 milioni di euro), spesi per un quasi 35enne. Fondi che potrebbero essere reinvestiti per fare spazio all'altrettanto ingombrante ingaggio di Dybala, sempre più vicino al biscione.

Vedi anche inter Inter, Vidal: "Voglio il Flamengo. La cresta bionda? Magari Inzaghi mi nota di più..."