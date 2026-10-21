Carlos Augusto, numeri da bomber: "Sul gol ho fatto la corsa della mia vita. Il rinnovo... "

21 Ott 2026 - 23:55
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Con quattro gol tra Serie A e Champions League, Carlos Augusto è il secondo miglior marcatore stagionale dell'Inter alle spalle di Lautaro Martinez. Numeri importanti per il brasiliano, ancora una volta decisivo: "Con lo Shakhtar è arrivata una vittoria pesante, abbiamo dimostrato di saper soffrire - le parole dell'esterno nel post-partita -. Sto vivendo il miglior momento della mia avventura nerazzurra. In occasione del gol ho fatto la corsa della mia vita. Il rinnovo? Stiamo parlando, state calmi!"

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