Carlos Augusto, numeri da bomber: "Sul gol ho fatto la corsa della mia vita. Il rinnovo... "

Con quattro gol tra Serie A e Champions League, Carlos Augusto è il secondo miglior marcatore stagionale dell'Inter alle spalle di Lautaro Martinez. Numeri importanti per il brasiliano, ancora una volta decisivo: "Con lo Shakhtar è arrivata una vittoria pesante, abbiamo dimostrato di saper soffrire - le parole dell'esterno nel post-partita -. Sto vivendo il miglior momento della mia avventura nerazzurra. In occasione del gol ho fatto la corsa della mia vita. Il rinnovo? Stiamo parlando, state calmi!"