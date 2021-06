Inter, ufficiale il ritorno di Cordaz: ha firmato un contratto di un anno

UFFICIALE

Il 38enne portiere, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, prende il posto di Padelli nella rosa

L'Inter ha annunciato l'acquisto di Alex Cordaz dal Crotone: il portiere, 38 anni, ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2022. Per il giocatore è un ritorno a Milano visto che era cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, uno scudetto e una Viareggio Cup in tre stagioni: prenderà il posto di Padelli (passato all'Udinese) nella rosa di Simone Inzaghi e sarà utile anche in chiave lista Uefa. twitter

Cordaz aveva fatto parte della rosa dell'Inter nella stagione 2003-04, scendendo in campo in un match di Coppa Italia (semifinale del 4 febbraio contro la Juventus), e i primi sei mesi della stagione successiva: ora il ritorno.

Cordaz lascia Crotone dopo sei stagioni e mezzo, in bilico tra Serie A e B, compresa la retrocessione nella stagione appena conclusa. La società calabrese ha salutato il portiere sui social "Infinitamente grazie Capitano" e sul sito ufficiale: "Dopo tante battaglie e ben sette stagioni vissute da protagonista con la maglia rossoblù, l’estremo difensore veneto saluta città, tifosi e società. Il miglior portiere della storia del Crotone lascia la “sua” città dopo aver ottenuto due indimenticabili promozioni in Serie A (2015/16 e 2019/20) e una altrettanto memorabile salvezza nella massima serie (2016/17). Arrivato nel gennaio del 2015, il popolo rossoblù ci ha messo poco ad affezionarsi tanto al campione quanto all’uomo, vero leader dello spogliatoio. Passione, attaccamento, dedizione, professionalità sono solo alcune delle doti che il nostro Capitano ha messo in mostra durante il suo intenso percorso con gli squali".