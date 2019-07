Inter: ufficiale Agoumé, ha firmato un triennale

05/07/2019

Era da qualche mese che il nome di Agoumé era entrato nelle strategie di mercato dell'Inter. Spesso accostato a Paul Pogba per la sua fisicità, in realtà è giocatore diverso: i 185 centimetri abbinati alla buona tecnica ricordano il centrocampista del Manchester United ma Agoumé è più che altro un regista basso, con meno capacità di tiro ma una uguale intelligenza tattica e visione di gioco.



Da trequartista, posizione in cui era calcisticamente nato, si è spostato indietro di decine di metri per diventare un mediano davanti alla difesa capace di impostare la manovra con buona precisione e visione dei movimenti dei compagni. Un'altra caratteristica riconosciuta ad Agoumé è la leadership che gli consente di essere un appoggio e un punto di riferimento per la squadra.