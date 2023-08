Inter: trovata l'intesa economica col Bayern per Pavard

IL COLPO

L'intermediario Branchini: "Ora il club tedesco deve trovare il sostituto". Intanto il Torino ci prova per Correa

© Getty Images Inter e Bayern Monaco hanno trovato l'intesa per il trasferimento di Benjamin Pavard in nerazzurro. La conferma arriva da Giovanni Branchini, noto intermediario che opera spesso sull'asse Italia-Germania. "Pavard è molto vicino all'Inter. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l'attuale terzino destro Mazraoui - ha dichiarato ai microfoni di Radio Sportiva -. L'operazione con i nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato. Credo che oggi non ci siano più distanze fra i due club e che si aspetti solo una soluzione di questo tipo".

E' ormai solo questione di tempo per l'approdo di Pavard all'Inter, il difensore chiesto a gran voce da Inzaghi per completare la rosa. Il francese si alternerà con Darmian come braccetto destro in difesa e all'occorrenza, proprio come l'italiano, potrebbe anche agire come terzino di fascia. Dopo le parole di Marotta prima di Inter-Monza, quelle di oggi di Branchini sono la conferma che l'affare entro l'1 settembre si farà e verrà formalizzato una volta che il Bayern avrà trovato il sostituto da regalare al tecnico Tuchel. Un'operazione importante per il club nerazzurro che pagherà una cifra di 30-35 milioni bonus compresi per il nazionale transalpino.

CORREA, CI PROVA IL TORINO

Spunta una pretendente per Joaquin Correa. Il Torino, su diretta richiesta di Juric, ha proposto all'Inter un prestito con diritto di riscatto fissato sui 20-25 milioni di euro. I nerazzurri dovrebbero anche pagare parte dell'ingaggio: se il Tucu dovesse convincersi del trasferimento, l'Inter poi potrebbe andare su Alexis Sanchez, svincolato e che resta in attesa proprio di una chiamata da Milano.

