Inter, Marotta su Pavard: "Vuole venire all'Inter, il Bayern cerca il sostituto"

IL PUNTO SULL'AFFARE

L'ad nerazzurro ha fatto il punto sulla trattativa: "I bavaresi difficilmente si privano dei loro giocatori di spessore"

© Getty Images "Pavard vuole venire da noi, ma il Bayern difficilmente i suoi giocatori di spessore". C'è ovviamente il mercato nel menu del pre-gara di Inter-Monza: al centro dei discorsi Benjamin Pavard, terzino in forza ai bavaresi, e obiettivo di mercato dei nerazzurri. Beppe Marotta, intervistato da Sky Sport, ha ribadito la chiara volontà del difensore ed ha fatto il punto sulla trattativa: "Il fatto che spinga per l'Inter è molto importante - ha ammesso l'ad -. Il Bayern Monaco però è molto ricco e difficilmente si priva dei suoi giocatori di spessore, quindi dovrebbe trovarne un altro per dare Pavard a noi. Si innescano meccanismi economici ma anche di rosa, queste sono le difficoltà che si creano. Comunque la trattativa è ancora aperta".

Poi un commento sulle grandi mosse degli arabi sul mercato: "Anche per noi dirigenti di calcio è sorto tutto improvvisamente - ha proseguito Marotta -. Di fatto non sappiamo le conseguenze. Il fatto che abbiano portato via tanti giocatori di talento è valso settecento milioni nelle casse dei club europei, ma ci siamo impoveriti sul piano sportivo. E poi, con una Serie A che deve vendere i diritti televisivi l'ingresso degli arabi può creare condizionamenti negativi".