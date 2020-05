Inter, sul mercato delle opportunità "marottiane" ora resta solo Cavani

Sfumato Mertens, prossimo alla firma sul rinnovo di contratto con il Napoli, e al netto di un interesse sempre vigile su Timo Werner come possibile sostituto di Lautaro (ammesso e non concesso che il Barcellona trovi i 111 milioni per pagare la clausola rescissoria o riesca a formulare una offerta che possa soddisfare l'Inter, cosa sino a questo momento non avvenuta), sul mercato delle cosiddette "opportunità marottiane" resta in evidenza il nome di Edinson Cavani. L'uruguagio, 33 anni compiuti a San Valentino (stessa età di Mertens) è in scadenza di contratto con il Psg e, a differenza di quanto avvenuto tra il Napoli e il belga, all'orizzonte non ci sono avvisaglie di un possibile rinnovo.