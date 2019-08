Inter, Sanchez sceglie il 17: oggi in Inghilterra, da domani in gruppo

La certezza per Biraghi diventa possibilità (o suggestione) per Sanchez. Se la presenza dell'ex viola a Cagliari è pressoché certa, non si può infatti dire altrettanto per quella del cileno: Biraghi, oltretutto in condizioni fisiche migliori rispetto all'ex United, si è già aggregato al gruppo alla dipendenze di Conte mentre Sanchez lo farà solo domani visto che oggi ha dovuto fare ritorno in Inghilterra per completare le ultime formalità per ottenere il transfer definitivo.