Inter, Perisic al Bayern Monaco: croato in Baviera per le visite mediche

L'ACCORDO

Ivan Perisic dice addio all'Inter e passa al Bayern Monaco. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'esterno croato invitato da Conte e dalla società nerazzurra a trovarsi una nuova squadra si è presentato dal dottor Roland Schmidt per sostenere le visite mediche con la società bavarese a Monaco. La conferma alla Bild è arrivata direttamente da Perisic prima di trasferirsi nella sede del club tedesco: "Sì, ho appena sostenuto le visite". Per l'Inter un'operazione che porterà nelle casse 5 milioni di euro per il prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Dopo Radja Nainggolan l'Inter ha piazzato anche un altro dei giocatori considerati in esubero da Antonio Conte, resta solo Mauro Icardi. L'esterno croato ha confermato alla stampa tedesca di aver svolto le visite mediche di rito con il Bayern Monaco e nelle prossime ore il suo approdo alla corte di Kovac sarà ufficiale. Per le casse dell'Inter un affare da 25 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto che porta un notevole risparmio nella stagione in corso di circa 10 milioni di euro e una possibile plusvalenza nel 2020 di circa 15 milioni di euro.