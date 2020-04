Inter-Messi, Braida spegne l'entusiasmo: "Pura utopia"

Lionel Messi all'Inter non s'ha da fare. Dopo le voci, le smentite e i rilanci, a parlare della possibilità di addio della Pulce al Barcellona ci ha pensato Ariedo Braida, ex dirigente blaugrana: "A mio parere, certi discorsi sono pura utopia. A Barcellona è il re indiscusso, non lo immagino da altre parti". Per l'ex dirigente l'Inter dovrebbe attuare un'altra strategia: "Sarebbe bello vedere Messi contro Ronaldo in Italia, ma l'Inter farebbe bene a tenere uno come Lautaro".