Inter, Kanté lontano dal Chelsea: a gennaio può riprovarci

Antonio Conte ci ha sperato fino all'ultimo di poter ritrovare Kanté all'Inter nella sessione di mercato appena conclusa. Obiettivo fallito, con il muro alzato dal Chelsea da una parte - almeno 50 milioni la richiesta per lasciarlo partire - e le mancate partenze eccellenti dall'Inter dall'altra. Ma in casa dei Blues i rapporti tra il centrocampista francese e il tecnico Frank Lampard continuano ad essere tesi: situazione che potrebbe convincere il club nerazzurro a riprovarci per gennaio.