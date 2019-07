Inter, il tempo stringe per Lukaku: lo United ha fretta

CACCIA AL BOMBER

Tempi stetti per l'affare Lukaku in casa Inter. In Premier il mercato in entrata finisce infatti l'8 agosto e lo United ha fissato una deadline per cedere il bomber e poi tentare l'assalto a Pépé. Una situazione che rende la trattativa molto difficile. Cifre alla mano, i Red Devils continuano a chiedere 83 milioni per il cartellino del belga e non sono intenzionati a fare sconti. Posizione che complica i piani dell'Inter, ancora a caccia di una sistemazione per Icardi, Nainggolan e forse anche Perisic. In questi giorni Ausilio e Marotta proveranno a tornare alla carica per Lukaku, ma il club inglese non è interessato ad alcuna contropartita e dunque occorreranno soldi cash. Da trovare in fretta.

Molto in fretta. Anche perché lo United continua a lasciare aperta la porta alla cessione di Lukaku, ormai ai margini del progetto di Solskjaer e sempre lontano dal campo. Come dimostra la scelta del club di non farlo giocare anche nella partita contro il Tottenham in programma giovedì a Shanghai in International Champions Cup. Una decisione motivata ufficialmente da problemi fisici, ma legata sicuramente anche alle trattative in corso e al mercato.

Lukaku vuol lasciare lo United, ormai è chiaro. Il club però non è disposto a scendere a compromessi o ad aspettare la fine di agosto. Come dimostra il no secco a eventuali contropartite tecniche da inserire nella trattativa con l'Inter. Per Lukaku servono soldi cash. E non c'è tempo di aspettare le cessioni di Icardi o Nainggolan. Qualcosa in tempi brevi potrebbe essere racimolato da Perisic, su cui si è mosso di recente il Monaco. Ma potrebbe non bastare per soddisfare le richieste dello United entro la deadline. Per Lukaku all'Inter è una lotta contro il tempo.