Inter, il rinnovo di Brozovic sempre più vicino: incontro decisivo dopo la Supercoppa

VERSO IL RINNOVO

Il croato e la società nerazzurra verso l'accordo sulla base di 6,5 milioni di euro più bonus, decisiva la spinta di Zhang e di Inzaghi

La telenovela Inter-Brozovic potrebbe presto giungere ai titoli di coda. La firma del croato sul rinnovo di contratto non è mai stata così vicina e il prossimo appuntamento tra la società nerazzurra e l'entourage del centrocampista, in programma dopo la finale di Supercoppa italiana contro la Juve, potrebbe essere quello decisivo per arrivare alla fumata bianca. Getty Images

La distanza tra le parti, che solo qualche mese fa appariva incolmabile, è stata progressivamente limata e i segnali di apertura mandati da Brozovic nelle ultime settimane fanno ben sperare sia Simone Inzaghi, sia Steven Zhang, che hanno entrambi spinto molto per convincere il regista a continuare a vestire il nerazzurro.

Se anche l'ultima fase della trattativa dovesse concludersi positivamente, come tutti in casa Inter si attendono, Marcelo metterà nero su bianco il prolungamento fino al 2025, con lo stipendio che salirebbe a 6,5 milioni di euro all'anno più vari bonus, tra premi individuali e di squadra. La richiesta iniziale era di 8 milioni, segno che tra l'entourage del croato e la dirigenza dell'Inter non c'è mai stato un vero e proprio muro contro muro, anzi. Entro fine gennaio, a meno di clamorose sorprese, potrebbe dunque arrivare anche l'annuncio.