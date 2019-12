Inter, i procuratori di Lautaro Martinez a Milano per il rinnovo

Come nelle migliori storie di calciomercato: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio annunciano una cosa e poi ne fanno un'altra. Se nei giorni scorsi gli uomini di mercato dell'Inter avevano negato l'esigenza di ridiscutere a stretto giro di posta il contratto di Lautaro Martinez, viste le sirene del Barcellona, in realtà i dirigenti nerazzurri hanno convocato i procuratori dell'argentino per allungare l'accordo sino al 2025 con ingaggio doppio e clausola eliminata.