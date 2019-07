Inter, Griezmann commenta il post di Godin: "Loading..."

01/07/2019

"Loading". Avete presente la scritta inglese che si traduce con "caricamento in corso?". Antoine Griezmann l'ha usata per commentare il post di Diego Godin, suo grande amico nonché ex compagno all'Atletico Madrid che si è appena trasferito all'Inter. L'uruguaiano scrive "Grazie a tutti per i messaggi, sono molto motivato per questa nuova sfida" e Le Petit Diable gli ha risposto in quel modo un po' così, criptico.