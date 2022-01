Inter, fatta anche per Caicedo: arriva in prestito secco fino a giugno, venerdì visite

altro colpo

L'ecuadoriano pronto a riabbracciare Inzaghi, che lo ha già allenato alla Lazio

L'Inter non si ferma e dopo Gosens ha chiuso anche per Felipe Caicedo, il rinforzo in attacco di cui aveva bisogno Simone Inzaghi dopo l'infortunio di Correa. L'ecuadoriano è dunque pronto a riabbracciare il tecnico che lo ha già allenato alla Lazio. Raggiunta l'intesa con il Genoa. Caicedo arriva in nerazzurro con la formula del prestito secco fino a giugno, 800 mila euro netti la cifra da versare al giocatore. Previste già per venerdì le visite mediche.

In questa prima parte di stagione con il Genoa Caicedo è stato alle prese con problemi muscolari e ha collezionato nove presenze in campionato e una in Coppa Italia per un totale di 339' (un gol e tre assist).