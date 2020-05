Inter, ecco l'offerta per Icardi: il Psg offre 50 milioni più 10 di bonus

MERCATO

In attesa di capire se e quando potrà tornare in campo per contendere lo scudetto a Juventus e Lazio, il futuro dell'Inter si gioca tutto sul terreno del calciomercato, che per il club nerazzurro mai come nella prossima estate passerà per gli attaccanti. Non solo la possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, ma anche quella di Mauro Icardi al Psg, che dopo i 20 gol segnati quest'anno vorrebbe tenere l'attaccante argentino e per questo ha presentato una prima offerta al club di Zhang. Triplete Inter, i segreti

Un'offerta però nettamente al ribasso rispetto ai 70 milioni di euro previsti dall'accordo raggiunto la scorsa estate. La sospensione dei campionati per la pandemia coronavirus ha causato infatti gravi perdite economiche per tutte le società e per questo i francesi hanno fatto pervenire sul tavolo di Marotta un’offerta diversa: 50 milioni di parte fissa più altri 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili.

L'accelerata sarebbe dovuta alla vicina scadenza dei termini, perché il 31 maggio scade l'opzione di riscatto dei francesi, che vorrebbero chiudere l’operazione in tempi ridotti per non dover rinegoziare un accordo con l'Inter e soprattutto con il giocatore. Ora la palla passa all'Inter, che deve decidere se accettare una cifra più bassa rispetto a quella stabilita per salutare definitivamente Icardi dopo i tanti problemi di spogaliatoio e non solo creati ad Appiano Gentile negli ultimi mesi.

