Inter e Napoli: si pensa allo scambio Allan-Vecino

AFFARI INTER-NAPOLI

Da Roma e Londra a Napoli: decisa virata di mercato per l'Inter che, dopo il tramonto dell'operazione Spinazzola-Politano, ora sta lavorando per la cessione dell'esterno agli azzurri, con i quali si ragiona pure su uno scambio Allan-Vecino. Nell'affare Politano potrebbe anche rientrare Llorente, che a quel punto diventerebbe la riserva di Lukaku, lasciando Giroud libero di andare altrove (in Spagna si parla di Barcellona, che cerca un sostituto di Suarez per l'immediato). Politano-Napoli, ore decisive. Milan, Paquetà

Il mercato è imprevedibile, ancor di più quello di gennaio quando ci si accinge alle battute finali: il ritorno di fiamma del Napoli per Politano nasce da qui. L'esterno era stato accostato agli azzurri in tempi non sospetti ma poi l'ipotesi Roma aveva scavalcato tutti, ora torna di moda dalle parti di Castel Volturno. Marotta e Giuntoli hanno trovato un ipotesi di accordo con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, nell'affare potrebbe rientrare anche Llorente (sempre in prestito ma con diritto di riscatto) che quindi chiuderebbe le porte a Giroud.

Manca ancora l'accordo tra Napoli e Politano ma, visto che la Roma non ha intenzione di comprarlo a titolo definitivo (a meno di una cessione pesante, come era inizialmente nei patti quella di Spinazzola, che ora non si vede all'orizzonte), le due società sono fiduciose sul buon esito dell'affare. Con i 25 milioni di euro di Politano l'Inter incasserebbe la cifra necessaria per coprire l'acquisto di Eriksen, per il quale oggi sarà l'ennesima giornata decisiva: contatto con il Tottenham per dare la spallata finale.

Ma il danese potrebbe non essere l'unica novità a centrocampo per Conte visto che, nei discorsi per Politano, Inter e Napoli hanno pure parlato - per ora informalmente visto che vanno individuate formula e cifre, le valutazioni dei cartellini sono sensibilmente diverse - di un possibile scambio tra Allan, in cerca di rilancio, e Vecino, che il tecnico nerazzurro sta lasciando ai margini dei titolari. Il brasiliano è cercato anche dall'Everton ma questi ultimi giorni di mercato invernale saranno caldi sull'asse Milano-Napoli.