Inter, De Zerbi ti consegna Sensi: "Una fortuna allenarlo, in nerazzurro può imporsi"

01/07/2019

L'ufficialità non è ancora arrivata, ma a confermare il passaggio di Stefano Sensi all' Inter ci ha pensato il suo (ex) allenatore: Roberto De Zerbi. "Sono contento per lui, è stata una fortuna per me allenare Stefano - ha commentato il tecnico del Sassuolo -. All'Inter può imporsi". Classe 1995, Sensi con De Zerbi ha disputato la sua migliore stagione: "Con Conte potrà esprimere tutto il talento che ha, è perfetto per il suo gioco".

Dopo anni di promesse e un rendimento altalenante, Stefano Sensi ha trovato in De Zerbi l'allenatore che ha saputo farlo rendere al meglio con il Sassuolo, tanto di meritarsi prima la chiamata della Nazionale di Mancini e poi quella dell'Inter di Conte. In neroverde con De Zerbi il talentuoso centrocampista ha giocato con più continuità rispetto al passato, mettendo in mostra tutte le proprie qualità sia da regista che da mezzala/trequartista, giocando molti palloni e restando sempre nel vivo del gioco, come ricordato dal suo stesso allenatore a La Gazzetta dello Sport.



"Non è solo un playmaker - ha continuato il suo ex tecnico -, è un calciatore a tutto tondo. Entrerà all'Inter in punta di piedi, con umiltà, ma proverà ad imporsi perché ha la personalità e le qualità per farlo. E' perfetto per il gioco di Conte, lo farà molto felice".