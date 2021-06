Inter, colpo a sopresa: via Lautaro per far spazio a Depay

MANOVRE NERAZZURRE

L'argentino verso l'Atletico Madrid per alleggerire i conti insieme alla cessione di Hakimi. E per l'olandese l'assist arriva da... Lukaku

di

MARCO BARZAGHI

Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa Inter. Insieme ad Hakimi salgono le probabilità che anche Lautaro Martinez possa partire per un'altra cessione dolorosa nella rosa dei campioni d'Italia. La corte dell'Atletico Madrid si fa infatti sempre più seria e Simeone spinge per un'offerta irrinunciabile da 80 milioni per mettere il suo connazionale al centro dell'attacco dei Colchoneros. Con i sacrifici di Hakimi, per cui si è inserito anche il Chelsea nelle ultime ore a dar battaglia al Psg, e di Lautaro, Zhang sistemerebbe tutti i suoi conti, pronto a ripartire forte di un punto fermo come Lukaku, sempre più leader maximo nerazzurro.

Big Rom come ha dichiarato non ha nessun dubbio sulla sua permanenza a Milano, nonostante l'addio di Conte e le possibili partenze dei suoi amici Lautaro e Hakimi perché proprio lui in prima persona sta spingendo per convincere e far arrivare a Milano Memphis Depay, olandese 27enne in scadenza con il Lione.

Lukaku ha messo direttamente in contatto Marotta con il suo grande amico a cui aveva dedicato la rete contro il Genoa nel dicembre 2019 quando si era appena rotto il crociato. Con le cessioni di Lautaro e Hakimi ma l'arrivo di Depay a costo zero, l'Inter sistemerebbe i conti e avrebbe anche un budget discreto per il mercato in entrata, con una coppia fiammante tutta da assemblare per Simone Inzaghi e la sua nuova Inter.