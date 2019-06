Inter, c'è l'accordo con Barella: firma la prossima settimana

05/06/2019

"Per me il mercato è aperto, può essere che vada via". E Nicolò Barella effettivamente lascerà Cagliari, destinazione Inter. L'incontro di martedì nella sede di Corso Vittorio Emanuele a Milano tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e l'agente del centrocampista, Alessandro Beltrami, ha dato una forte accelerata alla trattativa per il trasferimento del giocatore alla corte di Antonio Conte. Tanto che all'inizio della prossima settimana arriverà la firma.