Inter, Brozovic alza la voce coi tifosi: "Amo questa maglia, per rispetto non rispondo agli attacchi"

ROTTO IL SILENZIO

Marcelo Brozovic resterà all'Inter e lo fa rompendo il silenzio dopo diverse voci di mercato che lo volevano lontano da Milano e dai colori nerazzurri. Per annunciarlo però, il centrocampista croato ha alzato la voce contro quei tifosi che nelle scorse settimane lo hanno preso di mira sui social: "Caro popolo nerazzurro - ha postato Brozovic -, per il grande rispetto verso questa maglia non replicherò alle tante cose scritte nei miei confronti. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso". Poi la conferma: "Non vedo l'ora di potermi battere a lungo con l'Inter".

Il profilo del regista croato da tempo risultava tra quelli sacrificabili in casa Inter, inserito virtualmente nella trattativa con il Chelsea per arrivare a Kante e accostato con insistenza al Bayern Monaco negli ultimi giorni nell'affare che potrebbe portare Perisic in Baviera. Lo stesso Brozovic però sembra avere le idee chiare sul proprio futuro e attraverso un post su Instagram ha voluto condividere il pensiero, a forti tinte nerazzurre, con i tifosi che spesso nell'ultimo periodo lo hanno attaccato.

"Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora - le parole del centrocampista croato in una lettera a cuore aperto postata su Instagram -. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter".