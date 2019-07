Inter, blitz per Lukaku. Si chiude per Barella

10/07/2019

Partiamo dall'attaccante del Manchester United. Romelu Lukaku al momento è in Australia con il resto della squadra in ritiro, ma stando a quanto filtra dall'Inghilterra, la dirigenza dell'Inter è attesa nel Regno Unito nei prossimi giorni per chiudere la questione con i Red Devils, messa sotto pressione dall'interesse della Juventus. La volontà del giocatore è chiara da tempo, vuole lasciare il Manchester United, ma la società inglese per il momento non è scesa dalla prima richiesta di 83 milioni di euro. Il blitz dell'Inter tenderà a lavorare su formule e cifre per chiudere la questione, magari incassando qualcosa dalle cessioni.



Più vicino alla conclusione, ma non meno intricato, il caso Barella. La trattativa ha subito una nuova accelerazione dopo lo stand by delle ultime settimane e il colloquio con l'agente Beltrami ha cementificato l'accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro l'anno più premi. Restano gli ultimi dettagli da limare con il Cagliari, ma c'è ottimismo e il giocatore potrebbe essere a Milano già in settimana per completare le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l'Inter.



Antonio Conte aspetta, in attesa anche di capire come e quando verranno sciolti i nodi riguardanti i due pezzi da novanta che non fanno parte del progetto tecnico del tecnico salentino: Icardi e Nainggolan.