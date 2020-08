Inter, anche il Real su Brozovic: proposto uno scambio con Reguilon

INTER

Il futuro di Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall'Inter e per il croato le pretendenti non mancano. Si è parlato di un interesse del Psg, del Bayern Monaco (non smentito né confermato dal Ceo Karl Heinz Rummenigge), di club di Premier League ma non solo. Sulle sue tracce, secondo quanto riferisce 'Don Balon', c'è anche il Real Madrid, che vorrebbe accontentare il proprio tecnico: sarebbe stato proprio Zinedine Zidane a chiedere il giocatore alla sua dirigenza.

Per arrivare a Brozovic, che ha un contratto con l'Inter in scadenza nel giugno 2022, i merengues potrebbero proporre ai nerazzurri uno scambio con Sergio Reguilon, il terzino classe 1996 in prestito al Siviglia e fresco vincitore dell’Europa League. Lo spagnolo è da tempo nel mirino del Napoli.

Un altro giocatore in uscita dall'Inter è Milan Skriniar, reduce da una stagione non brillante. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', per il difensore slovacco sarebbe tornato alla carica il Psg dopo la partenza di Thiago Silva a parametro zero direzione Chelsea. Il ds dei campioni di Francia Leonardo considera l'interista il profilo ideale per colmare il vuoto in difesa dopo l'addio del brasiliano. La risposta della dirigenza nerazzurra è stata quella di inserire nell'eventuale trattativa l'ex Roma Leandro Paredes - un'alternativa in più a centrocampo per Antonio Conte - più un conguaglio di 20-30 milioni.