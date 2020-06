Il Chelsea insidia Liverpool e Inter per Werner ma i nerazzurri restano in corsa

MANOVRE NERAZZURRE

Il Chelsea più insidioso del Liverpool. O, forse, la vera grande insidia per l'Inter risiede nella volontà del giocatore stesso: Timo Werner ha infatti deciso di lasciare il Lipsia a fine stagione e di proseguire la sua carriera lontano dalla Germania ma al momento la sua preferenza va alla Premier più che alla Serie A, per cui la corsa dei nerazzurri per l'attaccante tedesco è certamente in salita. Ma questo non significa che all'Inter abbiano rinunciato a provarci. Anzi, per quanto la clausola per Werner sia decisamente alta (60 milioni), lontano dai riflettori Marotta e Ausilio continuano a lavorare: l'offerta di 35/40 milioni più il cartellino di Lazaro al momento non soddisfa il club tedesco, ma è solo un primo abbozzo di trattativa. L'ostacolo più grosso, come detto, è la volontà del giocatore, lusingato dall'ipotesi Liverpool e, da ultimo, dal forte e concreto interesse del Chelsea.

Il discorso Werner è chiaramente legato alla situazione di Lautaro Martinez: per caratteristiche ed età sarebbe infatti lui il perfetto sostituto dell'argentino che in Spagna continuano a dare come un acquisto certo per il Barcellona, al punto che secondo il quotidiano catalano Sport il contratto tra club blaugrana e giocatore sarebbe già in pratica stilato. All'Inter in realtà non la pensano così o per lo meno attendono che l'argentino si esponga in prima persona per affondare il colpo su altri obiettivi.

Certo, con il pagamento della cluasola di 111 milioni da parte dei blaugrana, Marotta e Ausilio avrebbero a disposizione un vero e proprio tesoro da reinvestire, cash più che sufficiente per poter non solo strappare Werner al Lipsia ma assicurarsi anche il vero grande obiettivo per il centrocampo, vale a dire Sandro Tonali.

Insomma, al di là di quelle che lo stesso Marotta ha definito lapidariamente fakenews, l'amministratore delegato nerazzurro prosegue il suo lavoro di rafforzamento della rosa, una crescita che come visto può (potrebbe) anche passare attraverso una cessione importante. Ma, sempre, alle condizioni dell'Inter.