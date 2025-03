L’Inter blinda Esposito: rinnovo fino al 2030 per il capocannoniere della B

Dopo le firme sui contratti, l'Inter dovrà capire come gestire la crescita di Esposito. Il classe 2005 poterebbe già essere valutato durante il Mondiale per Club: i nerazzurri perderanno Correa e Arnautovic al 30 giugno e un attaccante dietro la Thu-La potrebbe tornare comodo a Simone Inzaghi. In estate però si giocherà anche l'Europeo under21 e Francesco Pio è uno dei pilastri della nazionale di Nunziata. Ragione per cui è molto probabile che l'Inter non si metta di traverso per la convocazione in azzurro del giovane attaccante che, una volta finita la manifestazione, tornerà ad Appiano. La sensazione però è che, almeno per il momento, non ci rimarrà a lungo: l'ipotesi più probabile è un altro anno di prestito per giocare con continuità, possibilmente in una squadra di Serie A. Se lo Spezia, grazie anche ai suoi gol, dovesse venire promosso non è da escludere una permanenza in Liguria del giovane attaccante. In caso contrario l'Inter potrebbe cercare un altro club di medio bassa classifica in A per testare il ragazzo a un livello più alto. Quello che è certo però è che in viale della Liberazione credono tanto nel talento dell'ultimo degli Esposito.