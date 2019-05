Dybala: "Resto alla Juve, speriamo con un tecnico che ci faccia vincere tutto"

24/05/2019

"Il futuro? Mio fratello ha parlato per se stesso, io invece ho parlato con la società. Sanno cosa voglio, Paratici sa che voglio continuare a giocare nella Juve. Poi non dipende solo da me, il club farà le sue scelte anche in base al nuovo allenatore". Così Paulo Dybala, ospite oggi a un evento del main sponsor bianconero a Milano. Una presa di posizione chiara, una dichiarazione d'amore verso i colori bianconeri: "L'Inter? Io ho molto rispetto per questa maglia e questi tifosi, parlo solo della Juve perché mi sembrerebbe una mancanza di rispetto fare diversamente".



La stoccata invece è dedicata a Max Allegri, tecnico col quale ha vissuto un ultimo anno piuttosto travagliato: "Tutti abbiamo salutato e ringraziato Allegri per quello che ha fatto per noi, è stato l'unico allenatore che ho avuto qui, gli auguro il meglio. La cosa più importante è vincere, lo dice la società e lo dicono i miei compagni. E' ovvio poi che tutti i tifosi vogliono vedere un bel calcio e ci sono tanti allenatori in grado di farlo. Toccherà alla società scegliere il nuovo tecnico, speriamo sia uno forte capace di farci vincere tutto".



Restare alla Juve significa continuare a giocare con Cristiano Ronaldo: "E' stata una bellissima esperienza giocare con lui, ho la fortuna di giocare con i due fenomeni più importanti ed è difficile spiegarlo". Il riferimento era chiaramente a Leo Messi, suo compagno con l'Argentina. E a proposito della Nazionale, Dybala ha concluso parlando della Coppa America: "E' molto importante noi, speriamo di poter fare una coppa molto bella per portare il trofeo nel nostro Paese".