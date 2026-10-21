Inter, Chivu: "In Champions c'è un po' di braccetto, a volte testa e cuore ti fanno vincere"

All'Inter serviva una vittoria in Champions League e contro lo Shakhtar una vittoria è arrivata. Con un percorso non lineare e nemmeno semplice, complicato dall'espulsione di Bastoni nella ripresa, come spiegato dall'allenatore Cristian Chivu: "Un po' di braccetto si è visto, le ultime sconfitte in Champions hanno lasciato qualche traccia. Abbiamo approcciato bene la gara, ma poi ci siamo impensieriti contro una squadra di palleggio e qualità, che poteva metterci in difficoltà. Con i tre cambi a inizio secondo tempo abbiamo ritrovato energia, mobilità e corse. Dopo essere rimasti in 10, abbiamo dovuto aggiungere qualcosa che in certi momenti ci era mancato, per ritrovare energia e compattezza. A volte sono testa e cuore a farti vincere. Abbiamo dovuto accettare di fare qualche sforzo in più e i ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo dimostrato di saper soffrire alzando l'attenzione e fortunati nel non prendere gol", le parole del tecnico a Sky Sport e Prime Video.