Dall'Inghilterra: Inter in pole per Eriksen e occhi su Aubameyang

IL SORPASSO

C'è l'Inter davanti a tutti nella corsa a Christian Eriksen. L'indiscrezione arriva dal tabloid britannico 'The Athletic', secondo cui il club nerazzurro avrebbe superato la concorrenza sia del Real Madrid che del Manchester United, interessate al centrocampista. Il danese classe 1992 è in scadenza di contratto con il Tottenham il 30 giugno 2020 ma la sua intenzione sarebbe quella di lasciare gli Spurs già nel mercato di gennaio,

Il Tottenham si è messo al lavoro da tempo per rinnovare il contratto di Eriksen ed evitare una sua partenza in estate a parametro zero, Al giocatore sarebbe stato anche proposto un ingaggio quasi triplicato rispetto a quello attuale (da 4.5 milioni di euro a 10-12 milioni) ma la proposta è stata rispedita al mittente - nonostante anche l'arrivo di José Mourinho sulla panchina degli Spurs - così da alimentare le speranze delle tante pretendenti (sulle sue tracce si era fatto anche il nome della Juve). Ma, secondo quanto riportato dal 'The Telegraph', Eriksen vorrebbe raggiungere in nerazzurro le ex stelle del Manchester United Lukaku e Sanchez. L'ad dell'Inter Beppe Marotta avrebbe già incontrato l'agente del danese per sondare i margini della trattativa.

Ma non ci sarebbe solo Eriksen nel mirino di Marotta. Dopo Romelu Lukaku dal Manchester United, infatti, i nerazzurri per la prossima stagione sarebbero interessati a Pierre-Erick Aubameyang dell'Arsenal. Il forte attaccante gabonese ha il contratto in scadenza nel 2021 e - secondo il Mirror - non avrebbe intenzione di rinnovare soprattutto se i Gunners dovessero ancora restare fuori dalle coppe. Ecco perché l'Inter si sarebbe già mossa al riguardo, pronta a cogliere l'occasione.