Dalla Francia: l'Inter accelera per Ndombélé, accordo vicino con il Tottenham

DALLA FRANCIA

L'Inter accelera su Tanguy Ndombélé. Secondo l'emittente francese TF1 il club nerazzurro sarebbe vicino all'accordo con il Tottenham per il centrocampista classe 1996, arrivato dal Lione nell'estate 2019. Con gli Spurs, con cui in questa stagione ha collezionato 29 presenze tra Premier League, Champions League e FA Cup (due gol e quattro assist), il giocatore ha un contratto fino a giugno 2025. Ora l'Inter deve convincere Ndombélé, nel mirino di diversi club europei. Tra questi non c'è il Psg.

Dalla Francia dunque arrivano notizie positive sul fronte della trattativa per Ndombélé, fortemente voluto dall'Inter per rinforzare il centrocampo. Non si conoscono i termini dell'accordo con il Tottenham: in un primo momento si era parlato di un possibile scambio con Skriniar ma il difensore non vuole lasciare i nerazzurri.